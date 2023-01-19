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Сушинский: КХЛ потеряла свою зрелищность, а с уменьшением легионеров ещё больше потеряет

Сушинский: КХЛ потеряла свою зрелищность, а с уменьшением легионеров ещё больше потеряет
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Чемпион мира Максим Сушинский ответил на вопрос, может ли уменьшиться количество российских хоккеистов в НХЛ, и рассказал о том, что уменьшение количества легионеров в КХЛ приведёт к снижению зрелищности лиги.

«Станет ли россиян в НХЛ меньше? Я прогнозировать ничего не люблю. Но может быть такое, потому что КХЛ потеряла свою зрелищность, а с уменьшением легионеров ещё больше потеряет», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, 6 декабря 2022 года Министерство спорта утвердило сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх со следующего сезона.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что снижение легионеров в КХЛ пагубно повлияет на развитие молодых игроков лиги.

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