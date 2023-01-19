Тренер ЦСКА: у Гретцки были разные функции на поле, а Овечкин — великий снайпер

Тренер ЦСКА Игорь Кравчук высказал мнение о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Рекорд Уэйна Гретцки не за горами? Эти 80 с лишним шайб ещё надо забросить. И поверьте, с каждым годом забивать всё сложнее и сложнее. Саша готовится профессионально. Но, думаю, его главная задача – не побить рекорд, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли. Личные достижения находятся позади.

Гретцки и Овечкин? Это разноплановые игроки. У Гретцки были разные функции на поле, а Овечкин – великий снайпер. Хотя, конечно, Александр может создать хорошую комбинацию, отдать пас. Я всегда говорю, что очень трудно сравнивать звёздных хоккеистов. Они играют в разный хоккей, в разное время и по разным правилам, но все являются звёздами и каждый добивается успеха по-своему», — цитирует Кравчука «РБ Спорт».

Напомним, Овечкину осталось забросить 84 шайбы до снайперского рекорда НХЛ.