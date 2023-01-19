Тренер ЦСКА: наша задача — не реагировать на высказывания Гашека

Тренер ЦСКА Игорь Кравчук выразил своё мнение о высказываниях чешского экс-голкипера Доминика Гашека, который призывает НХЛ отстранить российских хоккеистов из-за ситуации на Украине.

«Это его мнение. Много кто что говорит. Наша задача – не реагировать на это. Российские ребята играют в НХЛ, чему я очень рад. Также лига продолжает драфтовать наших хоккеистов. НХЛ – это частная компания, которая сама решит, что ей делать.

Перенос Кубка мира связан с российскими игроками? Конечно, им хотелось бы видеть россиян на Кубке мира. Такие звёзды, как Овечкин, Малкин, – это лица лиги. В НХЛ это прекрасно понимают и поэтому ищут какой-то компромисс», — цитирует Кравчука «РБ Спорт».

Напомним, ранее Гашек призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за участия россиян в лиге.