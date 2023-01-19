«Барыс» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Трактор»

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На исходе второй двадцатиминутки счёт в матче открыл Михаил Горюнов-Рольгизер с передачи Сергея Калинина.

На второй минуте третьего периода счёт сравнял Антон Сагадеев с передач Нельсона Ножье и Никиты Михайлиса. Через минуту вывел гостей вперёд Александр Борисевич с передач Никиты Михайлиса и Алекса Гранта. На восьмой минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Роб Хэмилтон с передач Владимира Ткачёва и Никиты Тертышного.

В овертайме победу гостям принёс Никита Михайлис.

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Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Ак Барсом» 23 января. «Барыс» отправится в гости к «Автомобилисту» 21 января.