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«Барыс» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Трактор»

«Барыс» прервал серию поражений, обыграв в гостях «Трактор»
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В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На исходе второй двадцатиминутки счёт в матче открыл Михаил Горюнов-Рольгизер с передачи Сергея Калинина.

На второй минуте третьего периода счёт сравнял Антон Сагадеев с передач Нельсона Ножье и Никиты Михайлиса. Через минуту вывел гостей вперёд Александр Борисевич с передач Никиты Михайлиса и Алекса Гранта. На восьмой минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Роб Хэмилтон с передач Владимира Ткачёва и Никиты Тертышного.

В овертайме победу гостям принёс Никита Михайлис.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Горюнов-Рольгизер (Калинин) – 38:06 (5x5)   1:1 Сагадеев (Ножье, Михайлис) – 41:13 (5x5)   1:2 Борисевич (Михайлис, Грант) – 42:05 (5x4)   2:2 Хэмилтон (Ткачёв, Тертышный) – 47:14 (5x5)   2:3 Михайлис – 63:36 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Ак Барсом» 23 января. «Барыс» отправится в гости к «Автомобилисту» 21 января.

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