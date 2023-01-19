Главный тренер «Автомобилиста» назвал причину сухого поражения от московского «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог встречи с московским «Динамо» (0:3).
«Хорошие моменты были, там были выходы и один в ноль, но не было реализации. В третьем периоде больше раскрылись и пропустили контратаку два в один. А так – опять же ключевым в игре была реализация моментов, и соперник наказал нас за наши ошибки.
У соперника не было удалений? Ну как не было удалений, у нас человеку лицо разбили. Он выходил и бросал по воротам – клюшка соперника попала в лицо. А то, что не было большинства, так это «Динамо» сыграло хорошо.
Мы не были похожи сами на себя? Да почему не похожи, здесь надо отдать должное сопернику, который сыграл хорошо. А моменты у нас были, как я уже сказал, Макеев выходил один в ноль, Голышев не попал в пустые ворота. Реализуй эти моменты – и по-другому была бы игра», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 января 2023
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