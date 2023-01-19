Волков — о голе Коновалова: не каждый день такое увидишь, играю в паре с легендой

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков оценил победу над «Автомобилистом» (3:0) и рассказал про гол вратаря бело-голубых Ильи Коновалова в прошлом матче с «Торпедо» (6:4).

«В принципе вообще не бывает, как таковых лёгких игр. Любой соперник создаёт и созидает, поэтому в любом случае была тяжёлая игра. Но, наверное, она была больше непонятной – ни у нас, ни у них не получалось надолго зацепиться в зоне и что-то вразумительное долго создавать. Всё шло туда-обратно – кто больше ошибётся.

Снег я всегда поправляю в своей площади, и сегодня он был не виноват в том, что шайба скакала. Были моменты, когда, может быть, с трибун это не всегда заметно, но идёт бросок из средней зоны, и шайба попадает в игрока, после чего идёт корявая – прыгает ото льда или просто начинает крутиться в полёте, поэтому в первом периоде были моменты, когда сложно было контролировать.

Вышел на первое место в лиге по матчам на ноль, при этом играя не так много, на фоне Ильи Коновалова? В любом случае всегда хочется играть больше. А по матчам на ноль, наверное, так складывается. В прошлом сезоне у меня было 37 матчей, и ни одного на ноль. А если брать с учётом лета, то, наверное, все 50, и тоже ни одного на ноль. В этом сезоне всё идёт так, но команда играет хорошо, давая создавать мало моментов, а если они и создаются, то партнёры стараются максимально усложнить ситуацию сопернику, чтобы передо мной не было вольностей.

Гол Ильи из прошлого матча? Конечно, порадовался за него. 13 лет вратарь не забивал в КХЛ прямым броском. Не каждый день такое увидишь. Скажем так, играю в паре с легендой», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.