Дмитрий Рашевский прокомментировал личную длительную безголевую серию

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский после победы над «Автомобилистом» (3:0) прокомментировал личную длительную безголевую серию.

«Отличные впечатления от игры, вратарь сыграл «на ноль». Старались ему весь матч помогать, и, как говорится, любая тактика при дисциплине бьёт класс, и мы сегодня заслуженно победили. Не сработало большинство после травмы Лильи? Бывают матчи, когда большинство получается и когда не получается. Понятное дело, что когда один игрок выпадает из игры, то рушится вся система. Но мы профессионалы и должны к этому сразу адаптироваться. Чтобы если кто-то не вышел, то сразу его заменить, чтобы новый игрок знал, какие обязанности надо выполнять.

Наша тройка играет всё лучше? Я думаю, что в начале было тяжеловато с пониманием друг друга, а сейчас находим свою «химию». Но бывают такие игры, когда шайба не залетает в ворота, а бывает, как с «Торпедо», когда три гола с четырёх моментов. Наша задача – работать в том же духе и не отходить от своей игры.

Давит ли на меня личная безголевая серия? Нет, не давит. Меня все поддерживают. Если я приношу пользу команде, то не всегда же получается забить, и с меня не спрашивают гол в каждой игре. Я стараюсь забить, но бывают такие длительные засухи, и тут самое главное – не стрессовать и не переживать по этому поводу, чтобы эмоциональное состояние было стабильным. Надо просто так же работать и стараться реализовать каждый свой момент», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.