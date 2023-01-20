Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт — 1:0 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи усилиями российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, которому ассистировали Матс Цуккарелло и Йоэль Эрикссон Эк.
Для Капризова эта шайба стала 26-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний нападающий забросил 25 шайб и отдал 27 голевых передач, набрав в общей сложности 52 очка.
Кроме того, этот гол стал юбилейным — сотым для Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге.
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