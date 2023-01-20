The Athletic: Гавриков интересен «Рейнджерс». Известна желаемая «Коламбусом» компенсация

В «Нью-Йорк Рейнджерс» может появиться четвёртый российский хоккеист. Как утверждает издание The Athletic, команда из Нью-Йорка проявляет интерес к 27-летнему защитнику «Коламбуса» Владиславу Гаврикову.

«Блю Джекетс» обозначили свои требования в вопросе компенсации за хоккеиста. Клуб из Огайо рассчитывает получить выбор в первом раунде драфта, а также ещё один выбор в середине драфта. Контракт российского хоккеиста с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.

Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «-1» в 44 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22.18. Защитник сыграл 248 матчей в лиге в общей сложности и записал на свой счет 73 (15+58) балла за результативность.