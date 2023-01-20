В третьем периоде матча «Монреаля» с «Флоридой» состоялись три ярких драки. Видео
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В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:2.
Из-за разгромного счёта по ходу матча состоялись три яркие драки, в одной из которых поучаствовал звёздный нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук которому противостоял защитник «Монреаля» Майк Мэтисон. В одной из драк поучаствовали тафгаи комад Арбер Джекай и Джевани Смит, а так же Майкл Пеццетта и Райан Ломберг.
Отметим, что в самом начале матча травму получил российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, который покинул площадку уже на третьей минуте матча. Место в воротах занял Алекс Лайон.
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