«Всё именно так, как выглядит». Пажо разозлился из-за силового приёма Овечкина против себя

Канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал мощный силовой приём российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. После хита хоккеист «островитян» сумел подняться со льда только с помощью партнёров и ушёл в раздевалку. Спустя время Пажо вернулся в игру. Судьи пересмотрели повтор силового приёма Овечкина и признали его чистым.



«Я пытался чисто сыграть с шайбой и выбить её, а он, очевидно, завершил свой силовой приём. Я скажу вам, что он разогнался, когда двинулся в мою сторону, и он видел всю ситуацию, поэтому он знал, что делает. Всё именно так, как выглядит.



Очевидно, когда я смотрю повтор, едва ли мне это нравится. Это часть хоккея, он забивает голы, он проводит силовые приёмы. Это просто ещё один хит для него — а он известен своими сильными приёмами. Он мощно «хитанул» меня, но это часть игры», — приводит слова Пажо Washington Hockey Now со ссылкой на журналиста NYIHN Стивена Рознера.



Отмечается, что канадец был в ярости по поводу силового приёма. Пажо видел приближение Овечкина, но верил, что этот хит не был чистым. Нападающий добавил, что россиянин попал ему в голову.

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