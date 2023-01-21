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Кросби догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Кросби догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Канадский нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби отметился по ходу матча результативной передачей. Он ассистировал на гол Джейку Гюнцелю. Благодаря этому ассисту Кросби набрал 1462 очка за время своей карьеры в НХЛ. Столько же очков у российского форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Таким образом, они сравнялись между собой в списке лучших бомбардиров в истории лиги и делят 16-е место.

На 15-м месте находится Стэн Микита, в его активе 1467 очков.

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