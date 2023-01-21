Пасиоретти снова получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого пропустил почти полгода
Поделиться
«Каролина» поместила нападающего Макса Пасиоретти в список травмированных. Он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2) – когда на последней минуте встречи неудачно наступил на ногу.
Ранее 34-летний форвард пропустил половину регулярного чемпионата из-за операции на этом же сухожилии. В текущем сезоне Пасиоретти успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.
Контракт нападающего с «Каролиной» на $ 7 млн истекает по окончании этого сезона. Пасиоретти был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим 22-м номером на драфте НХЛ 2007 года. За 855 матчей регулярных чемпионатов НХЛ форвард набрал 645 (326+319) очков и 49 (25 +24) очков в 74 матчах плей-офф.
Новость по темеПасиоретти пропустит полгода из-за разрыва ахилла
Комментарии
- 21 января 2023
-
10:23
-
10:00
-
09:36
-
09:13
-
08:38
-
08:26
-
08:04
-
07:09
-
05:42
- 20 января 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:10
-
21:51
-
21:44
-
21:19
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
20:54
-
20:32
-
19:58
-
19:36
-
19:01
-
18:38
-
18:37
-
18:24
-
17:54
-
17:48
-
17:42
-
17:19
-
16:56
Партнерский контент