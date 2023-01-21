Пасиоретти снова получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого пропустил почти полгода

«Каролина» поместила нападающего Макса Пасиоретти в список травмированных. Он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2) – когда на последней минуте встречи неудачно наступил на ногу.

Ранее 34-летний форвард пропустил половину регулярного чемпионата из-за операции на этом же сухожилии. В текущем сезоне Пасиоретти успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.

Контракт нападающего с «Каролиной» на $ 7 млн истекает по окончании этого сезона. Пасиоретти был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим 22-м номером на драфте НХЛ 2007 года. За 855 матчей регулярных чемпионатов НХЛ форвард набрал 645 (326+319) очков и 49 (25 +24) очков в 74 матчах плей-офф.