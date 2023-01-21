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«Я не дурак и понимаю, что происходит». Будро — о возможном увольнении из «Ванкувера»

«Я не дурак и понимаю, что происходит». Будро — о возможном увольнении из «Ванкувера»
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Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро поделился эмоциями от скорой возможной отставки. Президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Резерфорд заявил в понедельник, что он разговаривал с другими возможными кандидатами на пост главного тренера команды, что вызвало слухи о скорой отставке Будро.

«Я ещё ничего не знаю. Я был бы дураком, если бы сказал, что не понимаю, что происходит. Как я уже говорил ранее, я прихожу сюда и понимаю, как здорово работать в этой лиге. Сложно не волноваться о возможной отставке, но я просто продолжаю делать свою работу. Возможно, завтра клуб сделает объявление», — цитирует Будро официальный сайт НХЛ.

«Ванкувер» занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе и отстаёт на 17 очков от третьего места, дающего право участвовать в матчах плей-офф.

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