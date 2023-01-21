Беднар — о голе Ничушкина: рад, что он получает вознаграждение за свою тяжёлую работу

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что рад за российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина, который отметился заброшенной шайбой впервые с 25 октября в матче с «Ванкувером» (4:1). Напомним, россиянин в ходе текущего сезона дважды восстанавливался после травм.
«Он оказывает огромное влияние на игру нашей команды. Приятно видеть, что он получает вознаграждение за свою тяжёлую работу», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету Ничушкина 18 матчей, в которых россиянин набрал 18 очков — забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+6». Всего в НХЛ на счету 27-летнего нападающего 423 игры, в которых Ничушкин отметился 192 (79+113) очками с показателем полезности «+75».
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