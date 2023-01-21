Русский форвард забил в НХЛ впервые за 3 месяца! Ничушкин снова приносит «Колорадо» победы

История Валерия Ничушкина – одна из самых обидных в этом сезоне НХЛ. Российский нападающий, действующий обладатель Кубка Стэнли, летом подписал с «Колорадо» новый контракт на восемь лет и $ 49 млн, а со стартом сезона принялся его неистово оправдывать. В первых семи матчах регулярки Вэл набрал 12 (7+5) очков, заслужив сравнения с самим Коннором Макдэвидом. Кого-то это веселило, но русский богатырь действительно шёл в одном темпе с канадской суперзвездой.
И вот такой «горячий» Ничушкин в конце октября угодил в список травмированных. Пропустил один матч, другой, а затем выяснилось, что Валерию требуется операция на стопе. В результате россиянин вернулся на лёд лишь в декабре, но, разумеется, прежний вайб был потерян, да и «Колорадо», замученный травмами, мало напоминал солидную чемпионскую команду и болтался вне зоны плей-офф.
Тем не менее Ничушкину надо было как-то возвращаться в строй. Валерий провёл восемь матчей, заработал в них четыре очка за голевые передачи, а затем вновь угодил в лазарет. И опять подвёл голеностоп, прооперированный в ноябре. Россиянину пришлось пропустить ещё ряд матчей «лавин», и только 16 января он вернулся в строй. Хочется верить, что уж в этот раз окончательно, и злополучная стопа перестанет беспокоить одного из героев плей-офф-2022.
Ну а сегодня в гостевом матче с «Ванкувером» Ничушкин наконец забил первый с 26 октября гол в этом сезоне. В самом начале второго периода Валерий, заняв привычное место на пятачке, реализовал двойное большинство. Да, у него не получился бросок, и шайба зашла в ворота лишь благодаря рикошету от защитника Майерса, но, как бы то ни было, это важнейший гол для Ничушкина, и тепло поздравивший россиянина Микко Рантанен это прекрасно понимал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Другими результативными действиями Валерий в этой встрече не отметился, но на его счету осталась победная шайба в матче, а «Колорадо» за счёт реализации большинства и уверенной игры вратаря Александра Георгиева (28 сейвов) добился уверенной победы.
Единственный раз огорчить россиянина с болгарскими корнями смог только Элиас Петтерссон, показавший на 33-й минуте какую-то невероятную работу рук на пятачке. Где-то в этом эпизоде набрал 40-е очко в сезоне Андрей Кузьменко.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
4:1 – победа «Колорадо» в Ванкувере. После четвёртого успеха кряду «лавины» продолжают погоню за «Миннесотой» ради попадания в топ-3 Центрального дивизиона, но в любом случае «Эвеланш» пока держатся в зоне «уайлд-кард» на Западе.
«Ванкуверу» же о таком пока остаётся только мечтать.
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