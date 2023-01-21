Фёдоров объяснил, за счёт чего «Динамо» создаёт большие трудности ЦСКА в этом сезоне

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо».
«Сегодня удалось забить первыми, но пропустили пару контратак. Вратарь держал нас в игре. А в третьем периоде немного открыто сыграли в плане обороны, хотя и предупреждали ребят, что «Динамо» – системная команда с очень быстрым переключением в атаку, поэтому аккуратнее надо было идти в давление. Моменты были у обеих команд, и жалко, что не забили «четыре на три», но другая команда тоже не сидит на месте, а защищается и контратакует. У них тоже было пару моментов. Про буллиты говорить сложно, но это часть игры. Вратари оказались на высоте.
Что такого особенного делает на льду «Динамо», что в этом сезоне создаёт массу трудностей ЦСКА? Прежде всего это боевой настрой. Конечно же, скорость движения шайбы. На такой площадке, как здесь, достаточно острый хоккей, шайба всегда идёт вперёд. И если ты зазевался в нападении, то атаку уже не догнать. В этом плане переключения из обороны в атаку «Динамо» очень хорошо играет. Как я уже сказал, у нас были моменты, где мы заигрывались в атаке. Хотя при всём при этом создавали острые моменты, но три форварда оказывались на одной линии и не было глубины обороны в случае отскока, который несколько раз и происходил. Пару раз наши защитники пошли закрывать зону, и случилось два острых момента в третьем периоде», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 января 2023
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