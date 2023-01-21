Московское «Динамо» отыгралось в конце матча и одержало победу над ЦСКА в серии буллитов

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась в серии буллитов победой номинальных хозяев со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).
На девятой минуте Никита Нестеров, реализовав численное большинство «пять на четыре», вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Константин Окулов и Сергей Плотников. Второй период прошёл без голов. На 56-й минуте Илья Каблуков после эффектной комбинации сравнял счёт, отправив шайбу в пустой угол ворот. В серии буллитов победу бело-голубым принёс Джордан Уил, реализовавший две из трёх попыток.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 25 января в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». ЦСКА 23 января в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».
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