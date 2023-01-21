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Московское «Динамо» отыгралось в конце матча и одержало победу над ЦСКА в серии буллитов

Московское «Динамо» отыгралось в конце матча и одержало победу над ЦСКА в серии буллитов
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась в серии буллитов победой номинальных хозяев со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Нестеров (Окулов, Плотников) – 08:32 (5x4)   1:1 Каблуков (Миронов, Муранов) – 55:59 (5x5)   2:1 Уил – 65:00

На девятой минуте Никита Нестеров, реализовав численное большинство «пять на четыре», вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Константин Окулов и Сергей Плотников. Второй период прошёл без голов. На 56-й минуте Илья Каблуков после эффектной комбинации сравнял счёт, отправив шайбу в пустой угол ворот. В серии буллитов победу бело-голубым принёс Джордан Уил, реализовавший две из трёх попыток.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 25 января в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». ЦСКА 23 января в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».

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