Лучич атаковал Андрея Василевского, на льду вспыхнула драка. Видео

В эти минуты на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

В середине игрового отрезка канадский нападающий «огоньков» Милан Лучич, устремившись за шайбой, врезался за воротами в российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского. Хоккеист «молний» ударил соперника. После этого к Лучичу подъехал американский защитник «Лайтнинг» Иэн Коул, сбросил перчатки и накинулся на оппонента, устроив яркую продолжительную драку. Хоккеистов пришлось разнимать судьям. В итоге оба игрока получили по пятиминутному штрафу.

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