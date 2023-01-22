Гол Наместникова и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Калгари»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Назем Кадри, Тайлер Тоффоли, Расмус Андерссон, Диллон Дюбе, Джонатан Юбердо и Блейк Коулман. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В составе «Тампы» отличились Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли и российский нападающий Владислав Наместников. Форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв не записал на свой счёт результативных действий. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков.