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Гол Наместникова и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Калгари»

Гол Наместникова и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Калгари»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Назем Кадри, Тайлер Тоффоли, Расмус Андерссон, Диллон Дюбе, Джонатан Юбердо и Блейк Коулман. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В составе «Тампы» отличились Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли и российский нападающий Владислав Наместников. Форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв не записал на свой счёт результативных действий. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2023, суббота. 23:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кадри (Тоффоли, Андерссон) – 17:58 (5x4)   1:1 Стэмкос – 30:20 (5x5)   1:2 Наместников (Пол, Марун) – 31:08 (5x5)   2:2 Тоффоли (Линдхольм, Дюбе) – 32:18 (5x5)   3:2 Андерссон (Манджапане, Баклунд) – 37:20 (5x5)   4:2 Дюбе (Андерссон, Ханифин) – 47:40   4:3 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 55:58 (6x5)   5:3 Юбердо (Лучич, Ханифин) – 57:44 (en)   6:3 Коулман (Ханифин, Баклунд) – 59:13 (en)
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