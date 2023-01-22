Барбашёв забросил седьмую шайбу в сезоне по ходу матча с Чикаго

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости в матче перерыв перед третьим периодом, гости ведут со счётом 4:2.

По ходу второго игрового отрезка российский форвард хозяев Иван Барбашёв отличился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Джордан Кайру и Роберт Томас.

Напомним, к началу второго периода «Чикаго» вели со счётом 3:0, однако за второй игровой отрезок хозяевам удалось сократить отставание в счёте.

Иван Барбашёв забросил свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 14 результативных передач в 46 играх.