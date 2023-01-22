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Иван Барбашёв оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Чикаго»

Иван Барбашёв оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Чикаго»
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В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв по ходу матча оформил хет-трик Горди Хоу. Форвард забил гол, сделал результативную передачу и подрался с защитником гостей Исааком Филлипсом. Драка продолжалась несколько десятков секунд, затем в ситуацию вмешались арбитры и разняли игроков. В результате оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.

ВИДЕО драки

Напомним, по ходу матча Иван Барбашёв забросил свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 14 результативных передач в 46 играх.

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