Иван Барбашёв оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Чикаго»

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв по ходу матча оформил хет-трик Горди Хоу. Форвард забил гол, сделал результативную передачу и подрался с защитником гостей Исааком Филлипсом. Драка продолжалась несколько десятков секунд, затем в ситуацию вмешались арбитры и разняли игроков. В результате оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.

ВИДЕО драки

Напомним, по ходу матча Иван Барбашёв забросил свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 14 результативных передач в 46 играх.