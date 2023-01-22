Джордан Стаал повторил достижение целой группы ветеранов НХЛ, в числе которых Малкин

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Каролине Харрикейнз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Рода Бриндамора.
В составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Джордан Стаал, в 17-м сезоне подряд достигший отметки в 20 очков в регулярном чемпионате НХЛ. Канадский форвард повторил достижение целой группы ветеранов НХЛ, став восьмым действующим игроком, кому удалось набрать 20+ очков как минимум в 17 сезонах кряду в североамериканской лиге.
Первое место в этой номинации делят капитаны «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Александр Овечкин и Сидни Кросби соответственно (по 18 сезонов), по 17 сезонов в активе нападающих «Питтсбурга» Джеффа Картера и Евгения Малкина, а также защитника «Харрикейнз» Брента Бёрнса, форварда «Даллас Старз» Джо Павелски и капитана «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара.
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