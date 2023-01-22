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Себастьян Ахо вышел на четвёртое место по хет-трикам в истории франшизы «Каролины»

Себастьян Ахо вышел на четвёртое место по хет-трикам в истории франшизы «Каролины»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Каролине Харрикейнз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Рода Бриндамора.

У хозяев забросили Симон Хольмстрем и Брок Нельсон. В составе гостей хет-трик отметился Себастьян Ахо, по одной шайбе у Джордана Стаала и Йеспера Фаста. 25-летний Ахо в шестой за карьеру в НХЛ забросил три шайбы в одном матче, благодаря чему вышел на единоличное четвёртое место по хет-трикам в истории франшизы «Каролины».

Клубный рекорд принадлежит канадскому нападающему Эрику Стаалу (13), который сейчас является игроком «Флориды Пантерз». Второе место занимает Рон Фрэнсис (9), топ-3 замыкает Блэйн Стоутон (7).

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