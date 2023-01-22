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«Вашингтон» без Овечкина крупно проиграл «Вегасу», у Кузнецова — передача

«Вашингтон» без Овечкина крупно проиграл «Вегасу», у Кузнецова — передача
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошёл в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершился победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мартинес (Стивенсон, Пьетранджело) – 02:17 (5x5)   2:0 Руа (Маршессо, Мартинес) – 07:36 (5x5)   3:0 Амадио (Стивенсон) – 22:15 (5x5)   4:0 Фрёзе (Рённбьерг, Пьетранджело) – 32:04 (5x5)   5:0 Коттер (Руа) – 33:38 (5x5)   5:1 Оши (Густафссон, Строум) – 38:20 (5x5)   6:1 Коттер (Колесар, Руа) – 43:59 (5x5)   6:2 Юханссон (ван Римсдайк, Кузнецов) – 50:41 (5x5)

В составе победителей шайбы забросили Алек Мартинес, Николя Руа, Майкл Амадио, Байрон Фрёзе, а также Пол Коттер, оформивший дубль.

За «Вашингтон» голы забили Ти Джей Оши и Маркус Юханссон. Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу. Отметим, что эту встречу из-за травмы пропустил 37-летний капитан «столичных» Александр Овечкин.

Таким образом, «Вегас» прервал серию из трёх поражений подряд. «Вашингтон», в свою очередь, проиграл в четвёртый раз за шесть матчей.

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