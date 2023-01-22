«Вашингтон» без Овечкина крупно проиграл «Вегасу», у Кузнецова — передача

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошёл в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершился победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей шайбы забросили Алек Мартинес, Николя Руа, Майкл Амадио, Байрон Фрёзе, а также Пол Коттер, оформивший дубль.

За «Вашингтон» голы забили Ти Джей Оши и Маркус Юханссон. Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу. Отметим, что эту встречу из-за травмы пропустил 37-летний капитан «столичных» Александр Овечкин.

Таким образом, «Вегас» прервал серию из трёх поражений подряд. «Вашингтон», в свою очередь, проиграл в четвёртый раз за шесть матчей.