Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Барбашёв объяснил, почему полез в драку с игроком «Чикаго»

Иван Барбашёв объяснил, почему полез в драку с игроком «Чикаго»
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал свою драку с защитником «Чикаго Блэкхоукс» Исааком Филлипсом. Форвард «блюзменов» заступился за одноклубника Ноэля Аччари.

«Кто-то пытался применить силовой приём против Аччари. Я не уверен, что выбрал нужного парня, но это просто первое, что пришло мне в голову», — приводит слова Барбашёва Bally Sports Midwest в «Твиттере».

ВИДЕО

Напомним, в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3. Драка продолжалась несколько десятков секунд, затем в ситуацию вмешались арбитры и разняли игроков. В результате оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.

Новость по теме
Иван Барбашёв оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023