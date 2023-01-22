Иван Барбашёв объяснил, почему полез в драку с игроком «Чикаго»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал свою драку с защитником «Чикаго Блэкхоукс» Исааком Филлипсом. Форвард «блюзменов» заступился за одноклубника Ноэля Аччари.

«Кто-то пытался применить силовой приём против Аччари. Я не уверен, что выбрал нужного парня, но это просто первое, что пришло мне в голову», — приводит слова Барбашёва Bally Sports Midwest в «Твиттере».

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Напомним, в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3. Драка продолжалась несколько десятков секунд, затем в ситуацию вмешались арбитры и разняли игроков. В результате оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.