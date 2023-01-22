Марк Шайфли сравнялся с Ковальчуком по количеству победных голов в истории «Виннипега»

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Первый гол 29-летнего форварда стал победным для «Джетс».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Шайфли забросил 40-ю победную шайбу за «Виннипег». Канадский нападающий вышел на третье место в истории франшизы по этому показателю, сравнявшись с Ильёй Ковальчуком. Лишь двое игроков забили больше победных голов в истории «Виннипега» — Блейк Уилер (41) и Кайл Коннор (44).
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
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