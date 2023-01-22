Шайба Ивана Зинченко принесла победу «Витязю» в матче с «Куньлунем»

В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимал «Витязь». Победу со счётом 1:0 одержали гости.

В первом периоде команды счёт не открыли.

На 17-й минуте второго периода счёт в матче открыл Иван Зинченко с передач Никиты Гончарова и Алексея Волгина.

Голкипер «Витязя» Максим Дорожко оформил «сухой» матч, отразив 33 броска по своим воротам.

После победы «Витязь» набрал 60 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч в регулярном сезоне «Куньлунь Ред Стар» проведёт дома с минским «Динамо» 26 января. «Витязь» 24 января сыграет в гостях с «Локомотивом».