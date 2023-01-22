Шайба Ивана Зинченко принесла победу «Витязю» в матче с «Куньлунем»
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В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимал «Витязь». Победу со счётом 1:0 одержали гости.
В первом периоде команды счёт не открыли.
На 17-й минуте второго периода счёт в матче открыл Иван Зинченко с передач Никиты Гончарова и Алексея Волгина.
Голкипер «Витязя» Максим Дорожко оформил «сухой» матч, отразив 33 броска по своим воротам.
После победы «Витязь» набрал 60 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Зинченко (Гончаров, Волгин) – 36:46 (5x5)
Следующий матч в регулярном сезоне «Куньлунь Ред Стар» проведёт дома с минским «Динамо» 26 января. «Витязь» 24 января сыграет в гостях с «Локомотивом».
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