«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч прошёл в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился со счётом 2:1 (ОТ) в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл Джек Хьюз уже на 56-й секунде встречи. Гости ответили шайбой Сидни Кросби на седьмой минуте.

Победу хозяевам принёс точный бросок Даги Хэмилтона в овертайме.

После 46 игр регулярного чемпионата «Нью-Джерси» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 30 побед и 16 поражений. «Питтсбург» идёт восьмым — 23 победы, 23 поражения.