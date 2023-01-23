«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч прошёл в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился со счётом 2:1 (ОТ) в пользу хозяев.
Счёт в матче открыл Джек Хьюз уже на 56-й секунде встречи. Гости ответили шайбой Сидни Кросби на седьмой минуте.
Победу хозяевам принёс точный бросок Даги Хэмилтона в овертайме.
После 46 игр регулярного чемпионата «Нью-Джерси» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 30 побед и 16 поражений. «Питтсбург» идёт восьмым — 23 победы, 23 поражения.
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