Президент «Ванкувера» извинился перед Будро за критику игры команды

Президент «Ванкувер Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд извинился перед бывшим главным тренером «косаток» Брюсом Будро за критику игры.

«Я приношу извинения Брюсу. Возможно, в моих интервью по ходу сезона я был слишком откровенен и слишком прямолинеен. На кого-то это может повлиять. В данном случае это повлияло на него.



Мне жаль, что я так говорил. Я извлёк урок и решил, что мне нужно замолчать. Я больше не буду говорить о команде. Я предоставлю это Патрику (Олвину, генеральному менеджеру клуба. – Прим. «Чемпионата») и Рику Токкету», — цитирует Рутерфорда Sportsnet.

Напомним, накануне стало известно об увольнении с поста главного тренера «косаток» Брюса Будро. Его сменил Рик Токкет. В новый тренерский штаб «Ванкувера» вошли Адам Фут и Сергей Гончар.