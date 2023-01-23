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Президент «Ванкувера» извинился перед Будро за критику игры команды

Президент «Ванкувера» извинился перед Будро за критику игры команды
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Президент «Ванкувер Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд извинился перед бывшим главным тренером «косаток» Брюсом Будро за критику игры.

«Я приношу извинения Брюсу. Возможно, в моих интервью по ходу сезона я был слишком откровенен и слишком прямолинеен. На кого-то это может повлиять. В данном случае это повлияло на него.

Мне жаль, что я так говорил. Я извлёк урок и решил, что мне нужно замолчать. Я больше не буду говорить о команде. Я предоставлю это Патрику (Олвину, генеральному менеджеру клуба. – Прим. «Чемпионата») и Рику Токкету», — цитирует Рутерфорда Sportsnet.

Напомним, накануне стало известно об увольнении с поста главного тренера «косаток» Брюса Будро. Его сменил Рик Токкет. В новый тренерский штаб «Ванкувера» вошли Адам Фут и Сергей Гончар.

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