«Всё сводится к деталям». Тренер «Питтсбурга» Салливан — о поражении от «Нью-Джерси»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Нью-Джерси Дэвилз».
«Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить. Удаление за нарушение численного состава в овертайме было правильным. Я думаю, что мы действительно хорошо защищались. Всё сводится к деталям», — цитирует Салливана сайт НХЛ.
После поражения «пингвины» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч прошёл в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев. В следующем матче «пингвины» сыграют с «Флоридой Пантерз».
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