Нападающий московского «Динамо» Потапов внесён в список травмированных
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Форвард московского «Динамо» Алексей Потапов внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Приблизительное время возвращения в строй — конец января или начало февраля.
33-летний нападающий провёл в текущем сезоне за «Динамо» 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Показатель полезности составил «-5».
В КХЛ Потапов играл за «Торпедо», «Ак Барс», «Авангард», «Трактор» и московское «Динамо». За 580 матчей в лиге Алексей набрал 102 (49+53) результативных балла. Потапов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составах «Ак Барса» и «Авангарда». Также он является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2009 года.
В следующем матче московское «Динамо» сыграет в гостях с «Автомобилистом».
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