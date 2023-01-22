Капитан московского «Динамо» Миронов вышел на четвёртое место по матчам за клуб

Вчера, 21 января, московское «Динамо» нанесло поражение ЦСКА (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Этот матч стал 549-м для защитника и капитана бело-голубых Андрея Миронова. Как сообщает сайт истории московского «Динамо», Миронов вышел на четвёртое место в истории клуба по сыгранным матчам, обогнав Василия Первухина (548). Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев и Зинэтула Билялетдинов.

В текущем регулярном сезоне КХЛ Миронов провёл 52 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «+12». Всего в рамках КХЛ 28-летний защитник сыграл в 549 играх, в которых набрал 143 (36+107) результативных балла.