Капитан московского «Динамо» Миронов вышел на четвёртое место по матчам за клуб
Поделиться
Вчера, 21 января, московское «Динамо» нанесло поражение ЦСКА (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Этот матч стал 549-м для защитника и капитана бело-голубых Андрея Миронова. Как сообщает сайт истории московского «Динамо», Миронов вышел на четвёртое место в истории клуба по сыгранным матчам, обогнав Василия Первухина (548). Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев и Зинэтула Билялетдинов.
В текущем регулярном сезоне КХЛ Миронов провёл 52 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «+12». Всего в рамках КХЛ 28-летний защитник сыграл в 549 играх, в которых набрал 143 (36+107) результативных балла.
Комментарии
- 22 января 2023
-
17:12
-
16:58
-
16:43
-
16:31
-
16:26
-
16:18
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:13
-
14:59
-
14:45
-
14:29
-
14:12
-
13:58
-
13:32
-
13:14
-
12:54
-
12:32
-
12:14
-
11:57
-
11:33
-
11:15
-
10:56
-
10:29
-
10:01
-
09:40
-
09:18
-
09:08
-
08:44
-
08:38
-
08:33
-
08:17
Партнерский контент