Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» забросила «Амуру» трижды за восемь минут первого периода

«Сибирь» забросила «Амуру» трижды за восемь минут первого периода
Комментарии

В эти минуты в Новосибирске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Новосибирцы оформили три шайбы за восемь минут первого периода, причём после второго гола хабаровский клуб сменил вратаря. Вместо Яниса Калниньша в игру вступил Евгений Аликин.

Шайбами в составе хозяев отметились Валентин Пьянов с передачи Александра Шарова, Денис Голубев с передачи Дмитрия Овчинникова и Алексей Яковлев с передач Вячеслава Основина и Евгения Чесалина. Для Яковлева эта шайба стала первой с 5 января 2021 года, когда он забивал в матче с «Локомотивом» (2:3).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Пьянов (Шаров) – 00:23 (5x5)   2:0 Голубев (Овчинников) – 05:33 (5x5)   3:0 Яковлев (Основин, Чесалин) – 07:49 (5x5)   3:1 Балдаев (Николишин, Бочаров) – 15:17 (5x5)   4:1 – 20:28 (5x5)
Новость по теме
Александр Шаров из «Сибири» признан лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023