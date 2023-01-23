«Сибирь» забросила «Амуру» трижды за восемь минут первого периода

В эти минуты в Новосибирске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Новосибирцы оформили три шайбы за восемь минут первого периода, причём после второго гола хабаровский клуб сменил вратаря. Вместо Яниса Калниньша в игру вступил Евгений Аликин.

Шайбами в составе хозяев отметились Валентин Пьянов с передачи Александра Шарова, Денис Голубев с передачи Дмитрия Овчинникова и Алексей Яковлев с передач Вячеслава Основина и Евгения Чесалина. Для Яковлева эта шайба стала первой с 5 января 2021 года, когда он забивал в матче с «Локомотивом» (2:3).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».