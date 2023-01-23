Радулов отобрал шайбу у игрока «Трактора» и забил потрясающий гол с неудобной руки

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». К середине первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

На 10-й минуте российский нападающий казанцев Александр Радулов в чужой зоне совершил отбор у борта. После этого форвард, находясь в борьбе с защитником челябинцев, приблизился к воротам и с неудобной руки нанёс бросок. Шайба залетела точно под перекладину — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что Радулов проводит свой 48-й матч в нынешнем сезоне. Нападающий забросил 19-ю шайбу и набрал 39-е очко в текущем регулярном чемпионате.