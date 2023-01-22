Тарасов: Радулов может рявкнуть на партнёров, может что-то им подсказать. Мастер

Форвард «Автомобилиста» Даниил Тарасов высказался о нападающем «Ак Барса» Александре Радулове. Хоккеисты провели некоторое время в казанском клубе в начале сезона-2022/2023.
«Каково было быть в одной команде с Александром Радуловым? Это мастер с большой буквы. Мы дружим и были знакомы вне «Ак Барса», ещё до перехода в Казань. В Москве общаемся и видимся. Мастер. Много чему можно у него поучиться.
Списывать со счетов его рано? Конечно. Посмотрите, сколько он забивает и отдаёт передач. Уже даже не знаю, сколько у него очков. Пашет больше, чем, наверно, все молодые.
Конечно, это лидер с большой буквы. Тем более ему сейчас дали звание капитана. Он молодец, тащит за собой команду. Может рявкнуть на партнёров, может что-то им подсказать. Очень мощный и опытный игрок», — приводят слова Тарасова «Известия».
Напомним, Тарасов начинал сезон в «Ак Барсе». В середине ноября казанский клуб расторг контакт с форвардом. После этого 31-летний нападающий перешёл в «Автомобилист». Всего в текущем сезоне хоккеист сыграл в 26 встречах, набрав пять (4+1) очков.
- 22 января 2023
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