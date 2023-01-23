Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал уверенную победу в матче с «Трактором»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об уверенной победе во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором». Казанцы обыграли своего соперника со счётом 4:1. Эта победа стала для «Ак Барса» четвёртой подряд. Казанцы сократили отставание от лидирующей в Восточной конференции «Сибири» до двух очков и сейчас делят строчки со второй по четвёртую с «Автомобилистом» и «Авангардом».
«Игра была неплохой, обе команды хотели показать хороший, дисциплинированный хоккей. Наша команда сыграла достаточно неплохо, я доволен игрой. К сожалению, пропустили шайбу, но этот гол напрашивался, потому что соперник прибавил в движении, в активности, был настойчивым.
У «Ак Барса» забивали и защитники, и нападающие? Мы всегда говорим, чтобы игроки бросали, есть возможность — надо бросать. Не всегда можно добиться этого, потому что каждый пытается разыграть каким-то образом. Но если есть ситуация, нужно бросать, установка такая постоянная.
В третьем периоде как будто отдали инициативу? Мы говорили после второго периода, чтобы ребята продолжали играть. Но соперник действовал достаточно активно и создал много опасных моментов», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанцев.
- 23 января 2023
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