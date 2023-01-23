Билялетдинов ответил на вопрос, сыграет ли ещё в этом сезоне 41-летний Зарипов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» поделился мыслями о капитане команды Данисе Зарипове. Кроме того, наставник казанцев рассказал о травме защитника Вячеслава Войнова.

«Давно не был в Челябинске? Здесь хорошие зрители, мне нравится. Многих болельщиков из Челябинска волнует, сыграет ли ещё в этом сезоне Данис Зарипов? Это зависит от его здоровья.



Вячеслав Войнов не играл во втором и третьем периоде? Он получил маленькую травму, поэтому мы не стали его использовать.



В тренерский штаб вернулся Сергей Абрамов, это стало причиной преображения Тимура Билялова? Я считаю, что Сергей Михайлович — очень опытный тренер, он давно работает и знает, как нужно это делать. Конечно, его заслуга большая, больше ничего сказать не могу, он молодец», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанцев.

Напомним, 41-летний Зарипов в нынешнем сезоне сыграл 14 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Опытный нападающий записал на свой счёт три результативные передачи. В последний раз форвард выходил на лёд 21 ноября 2022 года.