Герой матча между «Амуром» и «Сибирью» нецензурно высказался после камбэка с 1:4

Нападающий «Амура» Никита Гребёнкин в раздевалке прокомментировал камбэк в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Хабаровчане отыгрались со счёта 1:4, а 19-летний форвард набрал 3 (2+1) очка и был признан лучшим игроком команды. Гребёнкин, комментируя итоги встречи, нецензурно высказался.

«Мужики, ну что? Х***** начало, хороший конец. Всех с победой! Готовимся дальше. Друг за друга. Копаем», — приводит слова Гребёнкина официальный телеграм-канал КХЛ.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (1:3, 2:1, 3:0).