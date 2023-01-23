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«Просто нет слов». В «Амуре» прокомментировали потрясающий камбэк в матче с «Сибирью»

«Просто нет слов». В «Амуре» прокомментировали потрясающий камбэк в матче с «Сибирью»
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Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь в своём телеграм-канале прокомментировал камбэк команды со счёта 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью». Хабаровчане, до этой встречи занимавшие предпоследнее место в Восточной конференции, к началу второго периода пропустили четыре шайбы от лидера Востока. Тем не менее «Амур» отыгрался и забил пять голов подряд, одержав победу — 6:4.

«Приветствую всех!

Честно говоря, у меня просто нет слов — одни эмоции. Сегодня парни подарили нам самые разные чувства, а самое главное, показали настоящий дальневосточный характер! В таком стиле победить первую команду Востока — это дорогого стоит.

Всех с победой! Готовимся к «Нефтехимику», — говорится в сообщении.

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«Амур» отыгрался с 1:4 в матче с лидером Востока «Сибирью» и победил, забив подряд 5 голов
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