«Просто нет слов». В «Амуре» прокомментировали потрясающий камбэк в матче с «Сибирью»

Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь в своём телеграм-канале прокомментировал камбэк команды со счёта 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью». Хабаровчане, до этой встречи занимавшие предпоследнее место в Восточной конференции, к началу второго периода пропустили четыре шайбы от лидера Востока. Тем не менее «Амур» отыгрался и забил пять голов подряд, одержав победу — 6:4.

«Приветствую всех!



Честно говоря, у меня просто нет слов — одни эмоции. Сегодня парни подарили нам самые разные чувства, а самое главное, показали настоящий дальневосточный характер! В таком стиле победить первую команду Востока — это дорогого стоит.



Всех с победой! Готовимся к «Нефтехимику», — говорится в сообщении.