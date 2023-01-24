Бекстрём рассказал, какие передачи на Овечкина он любит отдавать

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал свои результативные передачи на российского одноклубника Александра Овечкина. Форвард является лучшим ассистентом в карьере капитана «столичных». Бекстрём отдал 276 передач на россиянина, из них 136 были основными.

«Идеальный пас? Это зависит от того, где Ови находится. Очевидно, что он забивает много голов из своего офиса, но я думаю, что его любимый трюк, вероятно, когда он заходит в зону от синей линии. Это моё любимое место, чтобы передать ему шайбу: оставить её Ови, когда он летит на скорости.

Я всегда ищу его на заднем плане. Честно говоря, я не особо ищу его крюк. Когда он хочет щёлкнуть, он обычно делает это где-то позади», — приводит слова Бекстрёма AP News.