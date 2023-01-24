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Артемий Панарин стал четвёртым россиянином, заработавшим 50+ очков в сезоне НХЛ

Артемий Панарин стал четвёртым россиянином, заработавшим 50+ очков в сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в очередном матче Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Игра завершилась со счётом 6:2. Таким образом, Панарин заработал уже 50 очков в текущем сезоне НХЛ.

Он стал четвёртым россиянином, которому удалось покорить эту отметку. Также 52 набранных очка в сезоне у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 56 очков заработал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Первое место среди россиян занимает Никита Кучеров, набравший 66 очков в сезоне.

Панарин сделал 418-ю, 419-ю и 420-ю передачу в карьере и обошёл нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (417) в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ. Теперь Панарин занимает 15-е место. Лучшим российским игроком по результативным передачам в истории НХЛ является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

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