В МХЛ оформили самый быстрый дубль в истории лиги
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В матче регулярного сезона Молодёжной хоккейной лиги между командами «АКМ-Юниор» и «Сахалинские акулы» (5:6) установили рекорд МХЛ по скорости оформления дубля.
Автором самого быстрого дубля в истории МХЛ стал форвард «АКМ-Юниор» Иван Ларионов. Он забил дважды за шесть секунд в конце третьего периода.
Предыдущий рекорд принадлежал Арсену Хисамутдинову из «Реактора» − в 2018 году он забросил две шайбы за семь секунд.
Обе команды выступают в серебряном дивизионе Западной конференции. «АКМ-Юниор» после 43 матчей набрал 25 очков и занимает седьмое место. «Сахалинские акулы» с 46 результативными баллами после 43 встреч располагаются на шестой строчке.
Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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