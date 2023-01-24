В МХЛ оформили самый быстрый дубль в истории лиги

В матче регулярного сезона Молодёжной хоккейной лиги между командами «АКМ-Юниор» и «Сахалинские акулы» (5:6) установили рекорд МХЛ по скорости оформления дубля.

Автором самого быстрого дубля в истории МХЛ стал форвард «АКМ-Юниор» Иван Ларионов. Он забил дважды за шесть секунд в конце третьего периода.

Предыдущий рекорд принадлежал Арсену Хисамутдинову из «Реактора» − в 2018 году он забросил две шайбы за семь секунд.

Обе команды выступают в серебряном дивизионе Западной конференции. «АКМ-Юниор» после 43 матчей набрал 25 очков и занимает седьмое место. «Сахалинские акулы» с 46 результативными баллами после 43 встреч располагаются на шестой строчке.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».