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Терещенко: у «Салавата Юлаева» хороший тренерский штаб, но ему не хватает опыта

Терещенко: у «Салавата Юлаева» хороший тренерский штаб, но ему не хватает опыта
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Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко назвал причины неудачной игры «Салавата Юлаева» в последних матчах.

«Бывают такие игры, когда ничего не получается. С учётом загруженности календаря, они в целом играют неплохо. Всё будет нормально. «Салават Юлаев» – добротная команда. У них очень хороший тренерский штаб, которому просто немного не хватает опыта», — приводит слова Терещенко «БИЗНЕС Online».

Напомним, уфимский клуб потерпел четыре поражения подряд. Последний раз «Салават» побеждал 14 января в домашнем матче с «Адмиралом» 2:0.

С 63 очками после 54 матчей «Салават Юлаев» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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