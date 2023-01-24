Терещенко: у «Салавата Юлаева» хороший тренерский штаб, но ему не хватает опыта
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Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко назвал причины неудачной игры «Салавата Юлаева» в последних матчах.
«Бывают такие игры, когда ничего не получается. С учётом загруженности календаря, они в целом играют неплохо. Всё будет нормально. «Салават Юлаев» – добротная команда. У них очень хороший тренерский штаб, которому просто немного не хватает опыта», — приводит слова Терещенко «БИЗНЕС Online».
Напомним, уфимский клуб потерпел четыре поражения подряд. Последний раз «Салават» побеждал 14 января в домашнем матче с «Адмиралом» 2:0.
С 63 очками после 54 матчей «Салават Юлаев» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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