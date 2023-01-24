Летанг тренировался в первой паре защиты в преддверии матча с «Флоридой»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг в преддверии матча с «Флоридой Пантерз» (в ночь на 25 января в 3:00 мск) тренировался в первой паре защиты с Брайаном Дюмуленом, сообщает журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

Также в тренировке принимал участие нападающий «пингвинов» Джош Арчибальд, у которого была травма нижней части тела.

Напмоним, у Летанга была травма нижней части тела, когда он покинул команду, чтобы быть со своей семьёй после смерти его отца, Клода Фуке. В последний раз он играл 29 декабря 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ).

В ноябре 35-летний игрок перенёс инсульт. Крис вернулся к играм спустя 12 дней после инсульта – в матче с «Баффало», проведя на льду 22 минуты.