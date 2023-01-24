Летанг тренировался в первой паре защиты в преддверии матча с «Флоридой»
Поделиться
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг в преддверии матча с «Флоридой Пантерз» (в ночь на 25 января в 3:00 мск) тренировался в первой паре защиты с Брайаном Дюмуленом, сообщает журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
Также в тренировке принимал участие нападающий «пингвинов» Джош Арчибальд, у которого была травма нижней части тела.
Напмоним, у Летанга была травма нижней части тела, когда он покинул команду, чтобы быть со своей семьёй после смерти его отца, Клода Фуке. В последний раз он играл 29 декабря 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ).
В ноябре 35-летний игрок перенёс инсульт. Крис вернулся к играм спустя 12 дней после инсульта – в матче с «Баффало», проведя на льду 22 минуты.
Комментарии
- 24 января 2023
-
19:16
-
18:55
-
18:42
-
18:30
-
18:16
-
18:08
-
17:44
-
17:26
-
17:14
-
17:06
-
16:49
-
16:39
-
16:24
-
16:14
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:50
-
09:23
-
09:00
Партнерский контент