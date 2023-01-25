Овечкин вышел на разминку перед матчем с «Колорадо»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин принял участие в предматчевой разминке перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в «Колорадо Эвеланш», сообщает журналистка Саманта Пелл в социальных сетях.
Ранее главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.
Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.
Овечкин набрал 52 (30+22) очка в 48 матчах нынешнего сезона. Отметим, что до рекорда Гретцки Овечкину осталось забросить 84 шайбы.
«Столичные» сегодня, 25 января сыграют с «Колорадо», матч начнётся в 5:00 мск.
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