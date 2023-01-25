Овечкин примет участие в матче с «Колорадо»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин примет участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш», сообщает журналистка Саманта Пелл в социальных сетях.



Ранее главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.



Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.



Овечкин набрал 52 (30+22) очка в 48 матчах нынешнего сезона. Отметим, что до рекорда Гретцки Овечкину осталось забросить 84 шайбы.



«Столичные» сегодня, 25 января сыграют с «Колорадо», матч начнётся в 5:00 мск.

Куда вкладывают деньги Овечкин и другие хоккеисты: