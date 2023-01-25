Александр Овечкин забросил 811-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.



Российский нападающий гостей Александр Овечкин стал автором своей 811-й шайбы в НХЛ. Гол россиянина пришёлся на 50-ю минуту матча. Ассистировал же ему Дилан Строум.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (2:6) из-за травмы нижней части тела.



Российский форвард набрал 53 (31+22) очка в 49 матчах нынешнего сезона. Отметим, что до рекорда Гретцки Овечкину осталось забросить 83 шайбы.