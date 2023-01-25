Лишь один вратарь в истории НХЛ быстрее Василевского одержал 250 побед в лиге

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал свою 250-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ в 389-м матче, в котором голкипер выходил в стартовом составе. По этому показателю россиянин занял второе место в истории лиги, он уступает легендарному вратарю Кену Драйдену, который с 1970 по 1979 годы добился 250 побед за 373 матча.

В текущем сезоне НХЛ Василевский одержал 21 победу за 34 матча с процентом отражённых бросков 91,7%. Также за карьеру в лиге Василевский провёл 101 матч в плей-офф, в котором одержал 63 победы с процентом отражённых бросков 92,3%.