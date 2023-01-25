«Не могу сказать, что был на 100% здоров». Овечкин — о матче с «Колорадо»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что ещё не полностью оправился от травмы, и похвалил свою команду в матче с «Колорадо» (2:3). Россиянин отметился заброшенной шайбой в середине третьего периода.

«Никто не хочет пропускать игры, неважно, по какой причине. Но да, это сложно. Я не могу сказать, что был на 100% здоров, но я смог играть. Ребята в команде активизировались и играли хорошо. К сожалению, мы проиграли, но усилия и уровень борьбы были очень высокими. Я думаю, что если мы будем играть так, то выиграем много матчей», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин забросил свою 447-ю шайбу в гостевых матчах регулярки и плей-офф НХЛ. По этому показателю россиянин стал лидером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки.